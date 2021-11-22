Подстаканники стали причиной задержания проводника поезда из Сочи

В отношении проводника пассажирского поезда возбуждено уголовное дело, его подозревают в в краже 27 металлических подстаканников, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЮФО.

В ведомстве заявили, что руководитель вагонного участка обратился в дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции с просьбой найти 27 пропавших подстаканников. В процессе мероприятий было установлено, что 20-летний проводник присвоил их себе. По данным транспортной полиции края, мужчина, находившийся на предприятии ночью, зашел в купе проводников стоявшего поезда и забрал оттуда подстаканники.

"В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 20-летнего жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.