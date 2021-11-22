Оттепель в Москве случится в конце недели

Морозная погода продержится в Москву несколько дней, к выходным в столице ожидается оттепель, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Мы ожидаем в понедельник максимальную температуру днем 0 - минус 2 градуса, во вторник минус 1 - минус 3. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений минус 5 - минус 7 градусов, по области - до минус 9", - рассказал синоптик.

В среду погода изменится, начнутся осадки, в ночь на четверг ожидается мокрый снег, температура воздуха повысится до нуля. Днем в четверг и пятницу осадков не будет, температура воздуха круглые сутки будет близка к нулю - минус двум градусам.

"А вот в воскресенье снова снег с дождем, облачная погода и потепление до 0 - плюс 1 градуса днем. Причина в том, что в центр Европейской части России вновь будет поступать относительно теплый воздух с юга и юго-запада. Такая вот оттепель не даст образоваться постоянному снежному покрову", - указал Синенков.