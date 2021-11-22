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Хлебовозка устроила массовую аварию в Сочи

Хлебовозка устроила массовую аварию в Сочи

В Сочи случилась массовая автоавария на улице Виноградной, где произошло столкновение грузовика с хлебом и иномарки. От удара легковушка протаранила еще две припаркованные машины. Об этом проинформировали в пресс-службе УВД города-курорта.

"В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте аварии  работают сотрудники ДПС.

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