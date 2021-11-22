"Твой путь в политику" Юрия Бочарова

При поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вышло в свет научно-практическое пособие "Твой путь в политику", авторами которого выступили кандидат политических наук Олег Широков и кандидат политических наук, политтехнолог, автор материалов на "Вестнике Кавказа" Юрий Бочаров.

Юрий Бочаров - автор десятков научных работ и статей о проблемах избирательного цикла. Он участвовал во многих избирательных кампаниях на территории в разных странах, был руководителем избирательных штабов различного уровня и различных партий на выборах в Кнессет, в муниципалитеты и в профсоюзные органы страны. Принимал участие в выборах в качестве наблюдателя от партий и от общественности. Был наблюдателем на выборах в Госдуму и президента РФ на территории Израиля, а также на выборах президента Казахстана и Азербайджана, в 2018 году опубликовал в Израиле информационно-аналитического пособие для руководителей избирательных штабов и кандидатов в депутаты "Выборы в местные органы власти".

Книга "Твой путь в политику” написана в виде научно-практического пособия и адресована не только кандидатам в депутаты в местные органы власти, но и руководителям избирательных штабов, избирателям, политологам, студентам и аспирантам. Пособие раскрывает основные моменты теории и практики избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления РФ, в нем приводятся разъяснения по различиям в законодательной базе выборов на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, в пособии приведен весь спектр организационных мероприятий по подготовке и проведению избирательной кампании, пояснительные документы, бланки отчетности, таблицы, схемы, графики и даты основных этапов выборов.

Однако при этом пособие написано понятным языком. Председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, под редакцией которого вышла книга, говорит, что она напоминает не научный том с изобилием терминов и выдержек из законов, а беседу коллег, в которой они делятся с читателем правилами, лайфхаками. В издании можно узнать об азах, необходимых каждому, кто вступает на политическую арену.

"Вестник Кавказа" поздравляет Юрия Бочарова и его коллег с выходом издания.