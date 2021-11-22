В России запретят упоминать национальность преступников

Парламент Чечни внес в Государственную думу законопроект, который запрещает распространять в СМИ национальность преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в законопроекте.

Авторы утверждают, что данный запрет необходим для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России, так как распространение подобного рода сведений могут задеть национальные и религиозные чувства "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".

"В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", - говорится в материалах.

Помимо этого, создатели законопроекта подчеркивают, что в СМИ и соцсетях часто опубликовываются материалы, содержащие отрицательную эмоциональную оценку и формирующие негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы, а также подталкивающие к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

"Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов", - уточняется в пояснительной записке.