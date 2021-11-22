Метель отправила младшеклассников Нур-Султана на дистант

В связи с метелью в Нур-Султане учащиеся младших классов переведены на дистанционное обучение, сообщили в Управлении образования столицы.

"22 ноября 2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Накануне МЧС Казахстана предупреждало о том, что в столице ожидается метель, гололед, ветер с порывами до 15-20 м/c, передает Sputnik Казахстан.