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Главы МИД стран G7 встретятся в декабре в Ливерпуле

Главы МИД стран G7 встретятся в декабре в Ливерпуле

Встреча министров иностранных дел стран G7 ("большая семерка") состоится в декабре в Великобритании.

"В следующем месяце в Великобритании в городе Ливерпуле состоится саммит министров иностранных дел и развития стран G7", - информирует внешнеполитическое ведомство страны.

Саммит пройдет с 10 по 12 декабря, в нем примут главы МИД Германии, Франции, Италии, Канады, Японии, ЕС и Госдепартамента США. Также участие во встрече будут принимать представители стран АСЕАН, "что является признаком растущего Индо-Тихоокеанского уклона Великобритании".

Министры стран G7 обсудят в Ливерпуле "ряд глобальных вопросов, включая экономическую устойчивость после COVID, глобальное здравоохранение и права человека".

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