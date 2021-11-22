На Ставрополье вакцинировано почти миллион человек

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Ставропольском крае было привито более 990 тыс человек, за прошедшие сутки – 3100 человек. Второй компонент получили 828 тыс человек.

"Выздоровевших уже 82,7 тыс. К сожалению, за день выросли и цифры по заболеваемости и смертности. Соболезную родным скончавшихся", - прокомментировал глава региона Владимир Владимиров.

Уточним, что в регионе был обновлен антирекорд заболеваемости с 534 новыми случаями коронавирусной инфекции. Кроме того, за отчетный период выздоровели 135 человек. Заболевание унесло 35 жизней.