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На Ставрополье вакцинировано почти миллион человек

На Ставрополье вакцинировано почти миллион человек

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Ставропольском крае было привито более 990 тыс человек, за прошедшие сутки – 3100 человек. Второй компонент получили  828 тыс человек.

"Выздоровевших уже 82,7 тыс. К сожалению, за день выросли и цифры по заболеваемости и смертности. Соболезную родным скончавшихся", - прокомментировал глава региона Владимир Владимиров.

Уточним, что в регионе был обновлен антирекорд заболеваемости с 534 новыми случаями коронавирусной инфекции. Кроме того, за отчетный период выздоровели 135 человек. Заболевание унесло 35 жизней.

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