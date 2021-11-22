Двое египтян попытались незаконно проникнуть в Казахстан

Полицейские задержали молодых граждан Египта при попытке незаконного пересечения границы Казахстана. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова.

Уточняется, что данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК).

Виновные по этой статье наказываются штрафом или лишением свободы на срок до года, с выдворением за пределы Казахстана. В настоящее время по факту ведется расследование устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Sputnik Казахстан.