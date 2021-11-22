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Гимнаст из Азербайджана завоевал "серебро" на ЧМ в Баку

Гимнаст из Азербайджана завоевал &quot;серебро&quot; на ЧМ в Баку

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин занял вторую ступень пьедестала почета на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке. Его результат составил 76.300 балла.

Золото чемпионата завоевал россиянин Александр Лисицын (80.000 балла), бронза досталась американцу Кадену Брауну (75.400 балла).

Участниками 35-й чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку стали около 270 гимнастов из 33 стран мира.

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