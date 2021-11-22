Профессор Баранова: в России нужно начать добровольную вакцинацию детей

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова сообщила о том, что в России нужно ввести добровольную вакцинацию детей от коронавируса.

"Мне кажется, что на данном этапе лучше сделать выбор в пользу добровольной вакцинации. В России сейчас 22% родителей готовы добровольно вакцинировать своих детей, и это очень много", - сказала она, отметив, что родители, которые сделали своим детям прививку добровольно, своим примером смогут показать безопасность вакцины.

Кроме того, по мнению биолога, обязательная вакцинация детей приведет к росту общественного напряжения.