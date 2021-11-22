Джикия поделился своим отношением к BLM

Капитан московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, как относится к акции Black Lives Matter.

"Допускаю ли, что кто-то в сборной России может встать на колено? Это личное дело каждого. Ты внутри себя должен решить, как ты демонстрируешь уважение", - сказал он.

"Алонсо в «Челси» не встает на колено, он просто показывает на рукав, где написано respect, то есть уважение. Ко всем без исключения", - отметил футболист.

Кроме того, защитник заявил, что в российской национальной команде также присутствует уважение, и "не надо выделять кого-то". "Но опять же, это личное дело каждого, вставать или не вставать на колено", - цитирует собеседника "Комсомольская правда".