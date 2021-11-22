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В Ставропольском крае потеплеет до +15 градусов

В Ставропольском крае потеплеет до +15 градусов

В Ставропольском крае ожидается потепление до +15 градусов, поделились прогнозам синоптики Ставропольского гидрометцентра.

Осадков не прогнозируется. Во вторник в конце дня в западной части края местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха в регионе опустится до минус одного градуса.

"В Ставрополе 22 ноября в дневное время прогнозируют +10...+12 градусов и солнечную погоду. На следующий день температура воздуха в городе поднимется до +12...+14 градусов", - говорится в сообщении погодного ведомства.

Ветер западный 8-10 м/с в Ставрополе и 5-10 м/с по краю.

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