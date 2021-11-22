Прорыв плотины в Алматинской области: вода отступает

В отделе по ЧС Жамбылского района Алматинской области проинформировали о том, как обстоят дела в регионе после прорыва плотины.

"Вода протекает через прорану шириной 4 метра, объем уходящей воды составляет 5-6 метров кубических. Также идет перелив через областную дорогу. Объем перелива составляет 5 сантиметров в глубину, 30 метров в ширину. Жертв и пострадавших нет. Угрозы строениям также не существует", - приводит слова начальника отдела ЧС района Айбека Джанаева Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что проран тела плотины произошел в воскресенье, 21 ноября, примерно в 23.13 вблизи села Мынбаево.