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Молодой водитель погиб в ДТП в Алматы

Молодой водитель погиб в ДТП в Алматы

Авария со смертельным исходом произошла в Наурызбайском районе в микрорайоне Каргалы в ночь на понедельник, проинформировали местные правоохранители.

Сообщается, что Nissan Cefiro ехал по улице Кенесары хана в северном направлении, когда на  повороте водитель не справился с управлением, машину занесло, и она зацепила один бордюр.

Затем автомобиль вылетел на полосу встречного движения и залетел на второй бордюр, ударился об одно дерево, машину развернуло, и она водительской стороной врезалась во второе дерево.

Водитель скончался до приезда врачей Sputnik Казахстан.

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