В Москве будет снежно, скользко и до -2

Синоптики Гидрометцентра России сообщили о том, что сегодня в Москве будет облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и сильная гололедица. Столбики термометров опустятся до минус двух градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов. Ветер западный, северо-западный, 3-5 м/с, местами с порывами до 15 м/с, атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Московской области столбики термометров будут находиться в пределах от минус четырех до плюс одного градуса. В ночь может похолодать до минус 10 градусов.