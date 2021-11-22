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Россияне определили сумму "достойной пенсии"

Россияне определили сумму &quot;достойной пенсии&quot;

Россияне, живущие в крупнейших городах страны, назвали размер достойной пенсии, говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

Так, респонденты младше 24 лет заявили, что достойно жить можно на 35,8 тыс рублей в месяц, а те, чей возраст превышает 45 лет назвали сумму в 45 тыс рублей.

Средняя "достойная" пенсия таким образом оказалась на уровне 43 тыс рублей, что на 8% меньше прошлогоднего результата, отметили в Superjob, передает РБК.

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