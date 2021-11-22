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Врач заявил о возможности отступления ковида в декабре

Врач заявил о возможности отступления ковида в декабре

В середине декабря в России произойдет снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Если будет все дальше так продолжаться, то к середине декабря мы увидим более выраженное снижение заболеваемости", - сказал он, отметив, что в течение месяца будет происходить стабилизация распространения, а потом заболеваемость снизиться при условии сохранения масочного режима.

Далее он отметил, что при таком сценарии россияне смогут нормально встретить Новый год, передает ТАСС.

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