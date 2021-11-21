Ушла из жизни актриса Нина Русланова

В воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет умерла народная артистка России Нина Русланова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", - рассказали в организации.

Точная причина смерти актрисы не уточняется.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове под Харьковом. В 1960-м она окончила строительное училище как штукатур, поступила в Харьковский театральный институт, а затем - в Театральный институт имени Щукина в Москве. С 1969 года служила в театре имени Вахтангова, в 1985-1988 годах - в театре имени Маяковского, с 1987-го - в театре имени Симонова.

За свою кинокарьеру Русланова снялась почти в 150 фильмах, среди которых "Собачье сердце", "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Будьте моим мужем" и другие. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).