Обзор СМИ Кавказа 15 - 21 ноября

На заседании Совета Федерации прошла презентация Республики Ингушетия, в раках которой были рассмотрены проблемы социально-экономического развития республики, сообщают газеты "Ингушетия" и "Сердало". Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что ситуация в экономике республики постепенно меняется к лучшему, благодаря позитивным сдвигам сферах в строительства, животноводства, агропромышленного комплекса.

Постепенно стабилизируется ситуация в финансово-бюджетной сфере. Улучшается собираемость налогов. Уровень газификации в республике — один из самых высоких в стране (почти 85%). Все школы Ингушетии обеспечивают детей горячим питанием. По мнению спикера СФ, учитывая, что Ингушетия — один из регионов-лидеров по рождаемости и темпам роста населения, на первый план выходят вопросы развития социальной инфраструктуры, несмотря на активное строительство детских садов и школ, наблюдается их нехватка. Также многие жители региона, особенно в сельской местности, нуждаются в объектах спортивного и культурного назначения. Особое внимание надо уделить и развитию системы здравоохранения. Матвиенко отметила, что Ингушетия модернизирует первичное звено медицины, но при этом региону необходимо увеличить больничные и амбулаторно-поликлинические мощности.

Председатель Комитета СФ Алексей Майоров отметил, что АПК — один из ведущих секторов экономики Ингушетии, в котором производится 10,5% валового регионального продукта. Главный аграрный ресурс Ингушетии — плодородные земли сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 150,9 млн га, в том числе пашни 81,7 млн га. Отмечено, что по ряду направлений в сельском хозяйстве региона осуществляются позитивные изменения. По основным видам Ингушетия занимает лидирующее место в списке регионов СКФО

Сенаторы приняли решение рекомендовать Минсельхозу РФ обсудить предложения правительства Ингушетии о выделении в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дополнительных средств на стимулирующую субсидию на техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства в субъектах РФ. Плюс к этому члены СФ инициировали рассмотрение вопроса о льготном кредитовании на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов и возмещении из федерального бюджета до 30% прямых затрат, понесенных на создание и (или) модернизацию таких комплексов в РИ. Сообщается, что Комитет считает важным вопрос о дополнительном финансировании в 2022 году из федерального бюджета мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий.

Также Кабмину страны рекомендовано рассмотреть вопрос о софинансировании из федерального бюджета работ по созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", мероприятий по строительству в субъекте молодежного многофункционального центра. Минздраву РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о софинансировании из федерального бюджета работ по строительству республиканской многопрофильной больницы на 450 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену в городе Магасе. Минтруда РФ также будет предложено выделить в рамках федерального проекта "Старшее поколение" средства на строительство второго корпуса дома ветеранов на 50 мест в Назрановском районе Ингушетии. Было предложено рассмотреть возможность включить Ингушетию в список 10 республик, которым оказывается финансовая помощь как регионам с самым низшим коэффициентом финансовой обеспеченности. В Ингушетии он составляет 0,6 на человека.

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В Южной Осетии завершены работы по подключению к линии электропередач из РФ, которая через Рокский тоннель связала республику с российской энергосистемой. Техническое присоединение линии произведено между переключательным пунктом у южного портала Рукского тоннеля и переключательным пунктом "Северный портал (РФ) - Дзау (РЮО)" у поселка Нижний Рук. Теперь можно уверенно сказать, что форс-мажорных ситуаций больше не будет и республика обеспечена бесперебойным снабжением электроэнергией, пишет газета "Южная Осетия".

В 1991 году так называемый независимый союз энергетиков Грузинской ССР отключил Южную Осетию от энергообеспечения, и республика на несколько лет испытывала серьезные трудности. Ситуация была на грани катастрофической. Лишь в 1993 в Южную Осетию в экстренном порядке была переброшена линия электропередачи из Северной Осетии. Линия проходила по высокогорным участкам, и граждане Южной Осетии с содроганием ждали зимы, практически каждый год снежные массы повреждали линию электропередач, и республика на несколько дней оказывалась обесточенной. В 2018 году руководство Южной Осетии приняло решение провести резервную ЛЭП, чтобы навсегда исключить нештатные ситуации в будущем. Хотя обсуждался вариант доставки мощного генератора, однако некоторые технические моменты не позволили реализовать эту идею. В конечном итоге, выбор пал и не на строительство каскада ГЭС, чреватого ущербом экологии и вкладыванием колоссальных средств, а на переброску резервной ЛЭП из России по Рокскому тоннелю. Вопрос этот прорабатывался несколько лет совместно с югоосетинскими и российскими специалистами, говорится в статье.

Работы по прокладке кабеля дополнительной линии электропередачи в Южную Осетиюначались весной текущего года и завершились 18 ноября. Строительство осуществлялось Федеральной сетевой компанией РФ в рамках российской Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РЮО. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей.

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Еще несколько лет назад уборочная страда в Карачаево-Черкесии заканчивалась в сентябре, а теперь зерноуборочные комбайны в поле можно увидеть поздней осенью и даже зимой, причем как днем, так и ночью. Современные технологии и высококачественные сорта позволяют аграриям выращивать в этих климатических условиях теплолюбивые культуры. Если раньше кукуруза здесь возделывалась только на силос, то теперь фермеры пытаются получить зерно, уборка которого и приходится на позднюю осень. Как утверждают фермеры, холода – не повод заканчивать полевые работы по уборке "царицы полей". Напротив, мороз хорошо подсушивает початки, что значительно облегчает уборку и снижает затраты на последующую доработку зерна, пишет местная газета "День республики".

К уборке кукурузы в республике приступили в конце октября. Аграрии рассчитывали на более высокий урожай, хотя и нынешний выше прошлогоднего, но погодные условия в период вегетации были не очень благоприятными. Сказалось и то, что семена использовали отечественные, более дешевые. Однако, считают в региональном Минсельхозе, данной кормовой культурой заниматься в любом случае выгодно: снижается напряжение в период основной жатвы, не требуются затраты на сушку зерна. На хранение в рукава оно закладывается в период восковой спелости при влажности 35-40% после предварительного плющения и применения консервантов. При такой влажности зерно кукурузы достигает максимального содержания питательных веществ.

В хозяйствах КЧР по данным на день выхода статьи намолотили уже порядка 1,5 млн тонн зерна, включая кукурузу на зерно, уборка которой еще продолжается. Ее убрано пока лишь 8% от общей площади культуры, намолочено около 26 тыс тонн, урожайность составила 57,8 ц/га. Убрано кукурузы на силос с 1270 га. Кроме того, на территории республики идет уборка технических и пропашных культур - картофеля, сахарной свеклы, подсолнечника, овощей.

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В Северной Осетии многие мосты, построенные в 1950-е – 1960-е годы прошлого века, уже не соответствуют современным требованиям. В связи с этим, с декабря 2020 года в республике в рамках Нацпроекта "Безопасные качественные дороги" реализуется "Программа ремонта аварийных мостов и путепроводов, а также строительства новых объектов инфраструктуры дорог", утвержденная Правительственной комиссией РФ по транспорту, информирует газета "Северная Осетия".

В нынешнем году завершены работы по реконструкции 30-метрового моста через реку Фиагдон на участке перед Аланским Свято-Успенским мужским монастырем. Близятся к завершению работы по реконструкции моста длиной 102,64 метра через реку Терек у села Фарна на автодороге "Архонская – БМК – Хумалаг – "Кавказ".

В этом году предполагается сдать в эксплуатацию еще один важный для республики объект – мост через реку Урсдон автодороги Красногор – Николаевская. Уже построены все опоры моста, на которых смонтированы балки пролетного строения. Рядом возведены опоры для ферм, на которые будет уложена труба газопровода. Как отметил председатель Комитета дорожного хозяйства РСО–А Тариэль Солиев, мост поможет значительно улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами Ардонского и Дигорского районов, облегчит выход транспорта к федеральной трассе "Транскам".

За последние 5 лет на дорогах РСО–А реконструировано восемь мостов общей длиной около 354 погонных метра, в 2021 году в эксплуатацию будет введено еще 3 новых моста общей протяженностью 234,6 погонных метра. Из 44 мостов, которые предложены Комитетом дорожного хозяйства Северной Осетии для включения в Федеральную программу реконструкции искусственных сооружений на предстоящие годы, Росавтодором уже утверждены 19 объектов.

До 2024 года из федерального бюджета регионам РФ направят более 200 млрд руб. для приведения в нормативное состояние 100 тыс. погонных метров мостов и еще около 90 млрд руб. – для строительства 121 путепровода.

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В Абхазии набирает обороты сезон сбора мандаринов. По данным агентства "Абхазия-информ", через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни, в Россию уже импортировано порядка 2000 тонн цитрусовых. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение товаропотока примерно на 10%. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки. Использование периодического декларирования, современных технических средств контроля значительно сокращает время прохождения необходимых таможенных процедур.

Цитрусовые – традиционный символ Абхазии, ранние сорта начинают собирать еще в сентябре, более поздние до декабря-января. В этом году первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из Абхазии в РФ в середине октября. Для многих семей цитрусовый сезон – долгожданное время года, ведь именно в это время у них есть хорошая возможность пополнить семейный бюджет. Так, на государственной плантации "Субтропучхоз" в селе Гумиста Сухумского района за один собранный ящик мандаринов работникам платят 120 рублей, в течение дня можно неплохо заработать. На плантацию некоторые семьи приходят с детьми, которые помогают в меру своих сил, например, разгружать еще пустые ящики. В 2021 году Кабмин установил закупочную цену на мандарины и апельсины в размере 21 рубль за килограмм, на лимоны - 20 рублей. Кроме того, как ранее сообщил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, ведомство направили письмо российской стороне с предложением установить размер вывозной пошлины цитрусовых в пределах 10% от закупочной стоимости, пишет "Спутник-Абхазия".

Кроме цитрусовых в Россию предприниматели ввозят фейхоа, хурму, лимоны. Всего уже оформлено более 3500 тонн сельхозпродукции. В сутки через таможенный пост МАПП Адлер проходит до 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.