Суданские лидеры пытаются договориться

Вчера глава Суверенного совета Судана, генерал Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение последнего на свою должность. Напомним, что 25 октября после продолжавшихся несколько недель акций протеста суданские военные арестовали главу Хамдука, четверых министров, нескольких чиновников и партийных лидеров. Аль-Бурхан, являющийся фактическим главой государства, распустил высшие органы власти, объявил чрезвычайное положение и сформировал обновленный Суверенный совет страны.

Как предает BCC, теперь Хамдок восстановлен в должности после того, как в прошлом месяце он был помещен под домашний арест в ходе военного переворота. По словам посредников, все политические заключенные будут освобождены в рамках нового соглашения между военными, гражданскими лидерами и бывшими повстанческими группировками.

Тот факт, что вооруженные силы Судана объявили чрезвычайное положение и распустили гражданское руководство, вызвал массовые протесты, в ходе которых погибли по меньшей мере 40 человек. Хамдок согласился с условиями, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, сообщает агентство Reuters со ссылкой на близкий к премьеру источник. Ограничения на передвижение Хамдока сняты.

Группа посредников, в которую вошли ученые, журналисты и политики, выступила с заявлением, в котором излагаются условия соглашения: правила, регулирующие переход к демократии, должны быть восстановлены.

Военные Судана и "Силы за свободу и перемены", свободная коалиция гражданских групп, заключили соглашение о разделении власти с августа 2019 года, после того как давний лидер Омар аль-Башир был свергнут в ходе массовых протестов. Но в прошлом месяце эта договоренность обернулась кризисом, когда глава Суверенного совета Судана, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил гражданскую ветвь правительства и арестовал его лидеров. Он должен был покинуть пост председателя управляющего Суданом Суверенного совета в этом месяце, когда гражданское лицо, выбранное "Силами за свободу и перемены", станет главой государства.

Генерал Бурхан, который назначил себя главой нового правящего совета, настаивает, что действия армии не были переворотом. Он сказал, что пытался предотвратить гражданскую войну, которая угрожала вспыхнуть из-за того, что политические группы подстрекали гражданских лиц против сил безопасности.

Во многих городах, включая столицу Хартум, протестующие против переворота воздвигли баррикады и сожгли груды шин. Армия ответила жестко и теперь обвиняется в расстреле демонстрантов. Одна фракция коалиции «Силы за свободу и перемены» отклонила новую сделку, и демонстрации продолжаются, как и планировалось.

Международное сообщество осудило переворот и потребовало освобождения политических заключенных. Всемирный банк приостановил оказание помощи Судану, а Африканский союз (АС) приостановил членство страны в блоке.