"Зенит" установил ценник на одного из своих лидеров

Петербургский футбольный клуб "Зенит" может продать своего нападающего Сердара Азмуна за 8 млн евро.

Именно такую сумму петербуржцы намерены выручить за 26-летнего форварда сборной Ирана, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на издание Foot-Sur.

Источник отмечает, что "Зенит" готов продать Азмуна в ближайшее трансферное окно, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2022 года, когда у иранца истечет контракт с клубом.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что одним из главных претендентов на Азмуна является "Лион". По его словам, французский клуб подготовил для нападающего четырехлетний контракт и всерьез рассчитывает на его подписание.

Напомним, в сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне форвард сыграл 12 матчей в чемпионате России, на его счету семь голов и одна голевая передача.