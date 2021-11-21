Клуб альпинизма заработает с нового года в Каспийске

Клуб альпинизма, скалолазания и горного туризма, открытый в 1950-х годах на базе завода "Дагдизель" в Каспийске, снова заработает в начале следующего года, рассказал представитель городской администрации.

По его словам, в данный момент идет оборудование помещений.

"Мы планируем, что в клубе будут не только развиваться соответствующие виды спорта, но и проводиться подготовка горных гидов и спасателей, которые смогут сопровождать туристов на горных маршрутах не только в Дагестане, но и других регионах Северного Кавказа", - приводит слова чиновника ТАСС.

Он добавил, что помещение для клуба выделено в управлении культуры, спорта и молодежной политики городской администрации, а около строящегося футбольного поля откроют 10-метровый скалодром.

Помимо этого, тренировки будут идти и на скальном рельефе в лесу недалеко от Каспийска, а именно на скале высотой примерно 40 м, которая называется "Каменная лаборатория": на ней традиционно совершали тренировочные восхождения любители, члены клуба "Диклос".