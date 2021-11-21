Поездов из Петербурга в Адлер станет меньше

В наступающем 2022 году между Петербургом и Адлером будет курсировать на один поезд меньше: падение спроса вынудило ОАО "Российские железные дороги" отменить 44 поезда по России, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК).

Один из отмененных поездов №№35/36 "Северная Пальмира", который курсирует по маршруту зимой и весной. В этом составе - двухэтажные купейные и спальные вагоны, а длительность следования от одной конечной станции до другой составляет 37,5-38 часов.

В будущем 2022 году "Северная Пальмира" будет отменена в промежутке с 15 января по 20 апреля, но если направлении будет пользоваться спросом, то отмененные рейсы могут вернуться в расписание раньше запланированного, - отметили в ФПК.