В ДГМУ пройдет олимпиада по детской хирургии

В Дагестанском государственном медицинском университете в Махачкале пройдет Четвертая олимпиада по детской хирургии, посвященная 90-летию со дня рождения советского и российского врача, профессора Гаджимурада Гаджимирзаева, - сообщила пресс-служба вуза.

"Олимпиада пройдет 29-30 ноября. Участие в ней примут студенты четвертых-шестых курсов педиатрического и лечебного факультетов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Студенческим командам предстоит преодолеть шесть этапов олимпиады: Брейн-ринг, операции, диагностику, знание хирургических инструментов, вязание хирургических узлов и десмургию, - добавили в пресс-службе вуза.

На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей, а также 76 кафедр, возглавляемых докторами наук и профессорами.