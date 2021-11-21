Молодые исполнители Узбекистана получили свой фестиваль

Молодые исполнители Узбекистана раз в два года будут участвовать в музыкальном фестивале "Шашмаком", который букет проходить в Бухаре – такое постановление сегодня принял Кабинет министров страны.

Впервые фестиваль пройдет в 2022 году – участвовать в нем будут солисты не старше 30 лет, а в состав ансамблей должно входить не более 15 певцов и музыкантов. Оценивать выступления участников по 10-балльной шкале будет жюри, состоящее из 9-11 экспертов, - передает Sputnik Узбекистан.

В связи с этим хокимияту Бухарской области поставлена задача в течение месяца утвердить дорожную карту по организации фестиваля и провести масштабные работы по благоустройству города, - говорится в постановлении.