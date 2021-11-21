Тройное ДТП в Таганроге унесло три жизни

Сегодня в донском Таганроге на Николаевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, погибли три человека, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107, по выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF. После чего с автомобилем ВАЗ-2107 допустил столкновение автомобиль "Лада Гранта", движущийся в попутном направлении. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2107", - говорится в сообщении, передает "Интрефакс".

Один из погибших - 14-летний подросток, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). Контроль хода расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области, - говорится в сообщении.