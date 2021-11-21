Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт"

Президент РФ Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт", - сообщил он на встрече с заместителей директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", - сказал президент, отметив, что после процедуры он чувствует себя хорошо.

"Два часа назад мне (ее) сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально", - отметил он.

Также российский лидер отметил, что выступит добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от коронавируса, уже выпускаемой центром.