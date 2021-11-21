На Дону от отравления скончались двое детей

Сегодня днем в Октябрьском районе Ростовской области неизвестными продуктами питания отравилась целая семья из шести человек, - сообщил информированный источник.

"Семья из шести человек отравилась в станице Бессергеневской. Две девочки скончались, еще двое детей – мальчик и девочка – находятся в реанимации. Мать в тяжелом состоянии, отец - средней степени тяжести", - цитирует собеседника "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной трагедии стало пищевое отравление. Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в воскресенье.

"От фельдшера ФАП станицы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела 7-летней девочки. Ее 8-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась. Установлено, что погибшие дети воспитывались в приемной семье. В настоящее время остальные члены семьи (двое взрослых и двое детей) находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ростовской области начала по данному факту проверку.

"Будет дана оценка действиям родителей детей и органов системы профилактики", - говорится в сообщении ведомства.