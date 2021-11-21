"Алания" уступила дома "Спартаку"

Во Владикавказе состоялась встреча 24-го тура первенства ФНЛ между "Аланией" и "Спартаком-2". Победу со счетом 3:2 одержали гости.

Голами в составе "Алании" отметились Батраз Хадарцев (32-я минута, с пенальти) и Батраз Гурциев (77-я, с пенальти). У "Спартака-2" отличились Константин Шильцов (18-я), Артем Воропаев (41-я) и Степан Мельников (47-я).

На данный момент "Алания" с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Спартак-2" находится на двенадцатой строчке, в активе команды 30 очков.