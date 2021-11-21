Суд Махачкалы арестовал сбившего полицейского у аэропорта мужчину

Сбивший сотрудника полиции возле аэропорта Махачкалы Камал Идрисов арестован на полтора месяца – такое решение сегодня принял Советский районный суд Махачкалы, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

"Рассмотрев поступивший материал, ввиду того, что инкриминируемое Идрисову преступление относится к категории тяжких и с учетом иных обстоятельств, суд пришел к выводу о наличии оснований применения в отношении обвиняемого более строгой меры пресечения и вынес постановление о заключении обвиняемого под арест на срок 1 месяц 20 суток, до 11 января 2022 года, взяв его под стражу в зале судебного заседания", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, как полагает следствие, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry под управлением "неустановленного лица" с тонированными стеклами и без номеров. Водитель, не останавливаясь, сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции. Бойца ММА, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, подозреваемых в наезде, доставили в столицу Дагестана для дальнейшего разбирательства.