Афганские фермеры наращивают плантации опийного мака - СМИ

Экономические санкции, введенные против Афганистана, а также засуха в стране вынудила многих фермеров в южной провинции Кандагар увеличить количество выращиваемого снотворного мака, из которого изготавливают опиум, - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на местных жителей.

Как поясняют жители, они выращивают мак, чтобы обеспечить себе средства к существованию, так как для других легальных товаров нет рынков сбыта.

"Все здесь бедные. Мы станем еще беднее, если не будем выращивать мак. У нас нет альтернативы: для другой продукции просто нет рынка" - заявил изданию один из местных жителей провинции, увеличивший площадь посева опийного мака с 2,5 до 4 акров, передает РИА Новости.

Афганистан, который страдает от финансовых санкций США и худшей за последние десятилетия засух, не может лишить фермеров средств к существованию.

"Как мы можем сказать им прекратить выращивать мак? Кто позаботится о них? Если международное сообщество признает наше правительство и мы получим помощь, тогда снотворный мак точно исчезнет. Мы можем принять меры для борьбы с ним, но мы не хотим. чтобы население страдало от еще большего обнищания", - приводит газета слова главы одного из районов в Кандагаре.

В прошлом американские силы тоже боролись с выращиванием мака и производством опиума, но так и не смогли их остановить, поскольку мак - это одна из немногих рентабельных культур, доступных местным фермерам, - отмечает Wall Street Journal.