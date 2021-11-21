МИД Ирана дал оценку сотрудничеству Тегерана и Москвы в Сирии

Отношения Москвы и Тегерана в Сирии являются полностью успешными, - заявил сегодня в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Говоря о региональном сотрудничестве между двумя странами, Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД, передает РИА Новости.

Абдоллахиан также подчеркнул: этот успешный опыт двух стран в борьбе с терроризмом в Сирии необходимо использовать и для укрепления тесного сотрудничества между РФ и Ираном.

Напомним, сегодня Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин во главе делегации посетили Тегеран, где обсудили двусторонние отношения между Россией и Ираном, а также ряд вопросов по региональному сотрудничеству, в частности, в Сирии. Также они встретились с министром иностранных дел Абдоллахианом.