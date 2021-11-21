Кипр начинает бурение на спорном газовом месторождении

В конце уходящего 2021 - начале наступающего 2022 года Кипр начнет бурение на месторождении Glaucus в 10 блоке исключительной экономической зоны (ИЭЗ) республики, - говорится в уведомлении официальной Никосии для капитанов средиземноморских судов, распространенном сегодня.

В сообщении, распространенном кипрским Объединенным поисково-спасательным центром (JRCC) в Ларнаке через международную автоматизированную систему оповещения NAVTEX, говорится, что бурение оценочной скважины будет проводиться корпорацией ExxonMobil и компанией Qatar Petroleum, а подготовительные и буровые работы будут проводиться с 19 ноября 2021 года по 30 января 2022 года. В нем также указаны точные координаты той зоны в Средиземном море, где будет проводиться бурение скважины, - передает ТАСС со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

Работы знаменуют собой возобновление работ до добыче углеводородного сырья на кипрском шельфе теми компаниями, которые заключили контракты на освоение газового месторождения с официальными властями Кипра.

Напомним, на этом же шельфе после того, как в 2011 году официальная Никосия приняла решение начать разведку газа в зоне вокруг острова, проводят буровые работы и сейсмические исследования исследовательские суда Турции, сопровождаемые кораблями ВМС этой страны. Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины.