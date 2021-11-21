Крым сможет поучаствовать в эксперименте по курортному сбору

Если позволит эпидемиологическая обстановка, Крым сможет принять участие в эксперименте по курортному сбору, - заявил сегодня депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.

"Закон о курортном сборе показал свою эффективность. И, скорее всего, по итогам он будет распространен на всю территорию страны, в том числе и Крым, но к этому мы вернемся, скорее всего, после преодоления пандемии", - рассказал Черняк, передает РИА Новости.

Окончательное решение по этому вопросу будут власти полуострова.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о готовности ввести курортный сбор в регионе, если эксперимент в стране будет продлен и станет постоянным.