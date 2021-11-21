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В Джелалабаде сел первый за 20 лет гражданский авиарейс

В Джелалабаде сел первый за 20 лет гражданский авиарейс

Сегодня в аэропорту города Джелалабада в афганской провинции Нангархар впервые за 20 лет сел гражданский рейс, - говорится в заявлении, распространенном канцелярией губернатора.

"Первый гражданский рейс в аэропорт Нангархара был совершен после 20-летнего перерыва… Прибыл самолет с гуманитарной помощью из Ирана", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Напомним, представители МИД Ирана и Афганистана в ходе переговоров в Кабуле договорились укреплять сотрудничество между двумя странами.

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