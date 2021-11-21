Канадские эксперты признали ВКС России вторыми в мире

Канадский портал Aeroemploi опубликовал рейтинг стран с самыми сильными Военно-воздушными силами в мире.

Возглавили рейтинг американские ВВС, на вооружении которых более трех тысяч самолетов различных модификаций. США обладают наиболее оснащенной и технологически развитой боевой авиацией в мире, - утверждают авторы публикации.

Вторую позицию в списке заняли российские Воздушно-космические силы с 1900 самолетами. За 30 лет Россия смогла сделать существенный рывок в этой сфере: у ВКС на вооружении стоят такие истребители, как Су-35, Су-34, а в разработке у Москвы находится проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА, - говорится в публикации, передает РИА Новости.

Тройку самых мощных ВВС замыкает китайская авиация, созданная в 1949 году благодаря помощи СССР и закаленная в горниле Корейской войны (1950-1953), - уточняется в материале.

Также в список наиболее значимых военных авиаций планеты вошли индийские, египетские, пакистанские, турецкие и южнокорейские ВВС. Летчики Германии заняли лишь десятое место рейтинга.