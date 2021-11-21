Под Астраханью оказался на мели теплоход "Абескун"

Сегодня днем в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области сел на мель теплоход, никто не пострадал, - сообщил представитель ГУМЧС России по области.

"Сообщение о том, что в Икряненском районе, на 158-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Абескун", поступило в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра в 16:55 (15:55 мск)", - рассказал он, передает РИА Новости.

Судно шло с месторождения имени Филановского в порт Астрахань с восемью членами экипажа. Пострадавших нет, судовой ход не нарушен, - говорится в сообщении.