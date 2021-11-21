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Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетную задачу Казахстана в сельском хозяйстве

Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетную задачу Казахстана в сельском хозяйстве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил работников агропромышленного комплекса (АПК) страны с профессиональным праздником.

"Поздравляю работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником! Отрасль является стратегической для казахстанской экономики. Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение конкурентоспособности продукции", - говорится в тексте поздравления, - передает МИА "Казинформ" со ссылкой на аккаунт Главы государства в Twitter.

Напомним, День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября.

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