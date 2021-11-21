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Регионы доплатят неработающим пенсионерам

Регионы доплатят неработающим пенсионерам

На региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам будет направлено более 1,1 млрд рублей, - говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Средства получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат, но выплаты коснутся они лишь тех пенсионеров, которые получают сумму ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан, - пишут "Ведомости".

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