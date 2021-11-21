"Ростов" не смог победить "Уфу" в домашнем матче РПЛ

Футбольный клуб "Ростов" сегодня принимал на "Ростов-арене" ФК "Уфа" в 15-м матче РПЛ. Игра закончилась со счетом 2:2.

Игра должна была стать решающей для команд, поскольку "Ростов" занимает 11 место в турнирной таблице, а "Уфа" до сегодняшнего матча отставала на одно место и на два балла.

Первый тайм закончился вничью со счетом 1:1. Уфимцев вывел вперед гол Гамида Агаларова на 16-й минуте, но буквально через пять минут Дмитрий Полоз сравнял счет. Во время второго тайма, на 57 минуте, Гамид Агаларов снова забил гол в ворота ростовчан, но и тут желто-синие не дали "Уфе" передышки: счет сравнял Понтус Алмквист, таким он остался до конца матча.

Игра могла существенно изменить положение ростовчан, но одолеть соперников они так и не смогли.