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Казачий ансамбль "Хуторок" стал лучшим на конкурсе казачьей культуры в Москве

Казачий ансамбль &quot;Хуторок&quot; стал лучшим на конкурсе казачьей культуры в Москве

Гран-при на I Межрегиональном конкурсе казачьей культуры им. атамана М. И. Платова, который прошел в Москве, получил Пятигорский народно-сценический казачий ансамбль "Хуторок", - сообщает пресс-служба Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского (Первый казачий вуз), участвовавшего в организации конкурса.

"Гран-при достался народно-сценическому казачьему ансамблю "Хуторок" из Пятигорска (Терское войсковое казачье общество). Коллектив исполнил песню "Расцветали яблони и груши" в лирической обработке жителей Ставропольского края", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Конкурс ставил задачей развитие и популяризацию традиционной песенной культуры среди казачьей молодежи. В мероприятии приняли участие представители 12 войсковых казачьих обществ России. Он состоял из двух этапов: очного и заочного. Заочный этап прошел с 1 июля по 31 августа. По его итогам звания лауреатов получили 44 сольных исполнителя и коллектива, а 29 конкурсантов стали дипломантами.

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