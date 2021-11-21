Первый день рабочей недели Казахстан встретит с морозом и гололедом

Атлантический циклон завтра скажется на большей части Казахстана, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере снег с метелью, а на большей части республики – гололед и усиление ветра, - говорится в сообщении Казгидромета.

Так, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской Жамбыльской, Восточно-Казахстансской и Актюбинской областях ожидаются метели, гололед, усиление ветра до 15-20, а в порывах до 23-28 м/с.

Чуть слабее ветер будет в Костанайской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях, на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере Мангистауской области туман, в Кызылординской области ночью на севере ожидается гололед, - передает Sputnik Казахстан.

В Нур-Султане ночью и днем облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Скорость ветра составит 9-14 м/с, в порывах до 15-20 м/с. Температура ночью 4-6 градусов ниже нуля, днем – около нуля.

В Алматы ночью и днем небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра - 2-7 м/с. Температура ночью упадет до 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.

В Шымкенте ночью и днем переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью – ноль, днем – 11-13 градусов тепла.