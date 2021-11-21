В селе в Тавушском районе Армении рухнул балкон жилого дома, погиб ребенок

В селе Ахтанак Тавушской области рухнул балкон жилого здания, использовавшегося как общежитие, из-за чего погиб ребенок, а семеро получили ранения, - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Региональный кризисный центр получил сигнал о ЧП сегодня в 13:34 (12:34 мск): сообщалось, что обрушился общий балкон на втором этаже одного из домов. На место происшествия выехали спасатели, пострадавшие были госпитализированы еще до их приезда, они же расчистили территорию, убрав элементы обрушившейся конструкции, - передает Sputnik Армения.

Известно, что по дороге в больницу скончалась 3-летняя девочка. Среди пострадавших, доставленных в медцентр в Ноемберяне с травмами различной степени тяжести, есть и другие дети, которые в момент обрушения играли на балконе.

Здание было построено в советские годы.