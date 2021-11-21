Жители Новороссийска протестовали против новых ковидных ограничений

Сегодня днем небольшая группа жителей Новороссийска вышла на митинг против новых коронавирусных ограничений, которые начнут действовать в регионе уже завтра, 22 ноября.

Заявить о своем несогласии с введением новых, более строгих эпидемиологических ограничений, вышли около 300 человек. Выступающие на митинге изобличали "продажную часть силовиков и медиков", а также Роспотребнадзор, после чего скандировали "Мы не товар!", - передает портал Юга.ру.

Митинг проходил под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов, однако те не вмешивались в ход акции.

Напомним, звтра, 22 ноября, на территории Краснодарского края без QR-кода перестанут пускать в торговые центры, а также в фитнес-центры, объекты сферы бытовых услуг и магазины розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости).