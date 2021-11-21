СМИ: Байден решил баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом он сам и его ближайшее окружение заверяют сторонников.

По данным издания The Washington Post, усилия направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме на еще один срок. При этом в самой Демократической партии не уверены в том, что это будет правильным решением, поскольку на момент выборов в 2024 году Байдену будет 81 год. Кроме того, часть демократов сомневаются в целесообразности такого решения из-за снижения рейтинга Байдена - к настоящему моменту его работу на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", - заявил друг президента, бывший сенатор Крис Додд.

В свою очередь, бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл акцентировал внимание на том, что Байден не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально, передает Лента.ру.