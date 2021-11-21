Президент Израиля обсудит с властями Великобритании Иран и ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс иранскую ядерную программу и решение Лондона признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня перед вылетом в Лондон.

По словам Герцога, в ходе встреч в Лондоне он четко разъяснит, что Израиль не может позволить Ирану обрести ядерное оружие и что Израиль ожидает, что его союзники проявят жесткость и настойчивость в отношении иранского режима, в том числе и в диалоге с ним. "Израиль разъясняет эту позицию всем своим друзьям и, конечно же, дает понять, что оставляет за собой все возможности для самозащиты", - цитирует его ТАСС.

Израильский президент также подчеркнул, что поблагодарит Бориса Джонсона за решение правительства Великобритании признать все структуры ХАМАС террористическими". "Это чрезвычайно важный шаг в войне с террором", - пояснил он.