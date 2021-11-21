Путин утвердил прожиточный минимум в России на 2022 год

Прожиточный минимум в России в 2022 году составит 12 654 рубля на душу населения, следует из поправки президента РФ Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которую накануне поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 13 793 рублей, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля, передает РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин поручил повысить в 2022 году прожиточный минимум и МРОТ. Глава государства отметил, что прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей, а МРОТ – до 13 890 рублей.

Напомним, в настоящее время прожиточный минимум в России составляет 11 653 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма установлена в размере 12 702 рублей, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля Текущий МРОТ в России равен 12 792 рублям.