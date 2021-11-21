Песков о встрече Путина и Байдена: точной даты пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата, в которую могла бы состояться новая встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, пока не определена.

"Точной даты пока нет", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорят до нового года по видеосвязи. "Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - поведал пресс-секретарь российского лидера.