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Грузинский каратист завоевал "золото" чемпионата мира в Дубае

Грузинский каратист завоевал &quot;золото&quot; чемпионата мира в Дубае

Грузинский каратист Гогита Аркания стал чемпионата мира по карате в категории кумите в весовой категории свыше 84 кг.

В финале соревнований, которые проходят в Дубае (ОАЭ), Аркания со счетом 3:2 одолел итальянца Симоне Марино, передает "Sputnik Грузия".

Для 37-летнего Аркания это второй титул чемпиона мира. Первое свое "золото" чемпионата мира он завоевал на турнире в немецком Бремене в 2014 году. Также на счету Аркания бронза ЧМ-2008.

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