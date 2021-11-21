Грузинский каратист завоевал "золото" чемпионата мира в Дубае

Грузинский каратист Гогита Аркания стал чемпионата мира по карате в категории кумите в весовой категории свыше 84 кг.

В финале соревнований, которые проходят в Дубае (ОАЭ), Аркания со счетом 3:2 одолел итальянца Симоне Марино, передает "Sputnik Грузия".

Для 37-летнего Аркания это второй титул чемпиона мира. Первое свое "золото" чемпионата мира он завоевал на турнире в немецком Бремене в 2014 году. Также на счету Аркания бронза ЧМ-2008.